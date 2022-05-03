الفيفا يفرض عقوبات على مصر والسنغال والجزائر، فهل أغلق ملف إعادة المباراتين؟

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو

الفيفا يفرض عقوبات على مصر والسنغال والجزائر، فهل أغلق ملف إعادة المباراتين؟

قبل 11 دقيقة

فرض الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" عقوبات على اتحاد كرة القدم لكل من مصر والسنغال والجزائر. ورغم اعتبار كثيرين قرارات الفيفا بأنها حسمت ملف إعادة مباراتي مصر والسنغال، والجزائر والكاميرون، إلا أن مسؤولي البلدين نفيا ذلك.

برنامج #بي_بي_سي_ترندينغ: