الفيفا يفرض عقوبات على مصر والسنغال والجزائر، فهل أغلق ملف إعادة المباراتين؟
الفيفا يفرض عقوبات على مصر والسنغال والجزائر، فهل أغلق ملف إعادة المباراتين؟
فرض الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" عقوبات على اتحاد كرة القدم لكل من مصر والسنغال والجزائر. ورغم اعتبار كثيرين قرارات الفيفا بأنها حسمت ملف إعادة مباراتي مصر والسنغال، والجزائر والكاميرون، إلا أن مسؤولي البلدين نفيا ذلك.
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