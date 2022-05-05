فوضى وغموض..آلاف السوريين يحتشدون انتظارا للإفراج عن ذويهم المعتقلين منذ سنوات بعد العفو الرئاسي
فوضى وغموض..آلاف السوريين يحتشدون انتظارا للإفراج عن ذويهم المعتقلين منذ سنوات بعد العفو الرئاسي
بعد إصدار الرئيس السوري بشار الأسد مرسوما بالعفو عن الجرائم "الإرهابية"، بدأت السلطات الإفراج عن بعض المشمولين. وفور انتشار الخبر اجتمع الآلاف من ذوي المعتقلين في دمشق ومحافظات أخرى، وسط انتقادات لعملية الإفراج التي وصفها أهالي المعتقلين بالفوضى والغموض.
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