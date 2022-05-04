علي صلالحة: لم شمل العائلات الفلسطينية قضية إنسانية

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علي صلالحة: لم شمل العائلات الفلسطينية قضية إنسانية

قبل 51 دقيقة

شدّد علي صلالحة عضو الكنيست الإسرائيلي عن حزب ميرتس على ضرورة لم شمل العائلات الفلسطينية معتبراً ذلك أمراً إنسانياً. وانتقد عضو الكنيست الإسرائيلي الذهنية العربية بشأن العمل البرلماني والتي وصفها بالعشوائية، مقارنة بالعقلية الإسرائيلية التي وصفها بالذهنية الغربية القائمة على منطق الربح والخسارة. ودعا النائب صلالحة العرب إلى النظر للعمل البرلماني بذات الذهنية الإسرائيلية لإجبارهم على "أن يعملوا ما نرغب لأنّهم في كل الحالات في حاجة إلينا" حسب تعبيره

كيف يرى النائب عن حزب ميرتس في الكنيست الإسرائيلي الحكومة الائتلافية الحالية التي يشارك فيها حزبه؟ وكيف يمكن الوصول إلى حل بشأن القضية الفسطينية؟ وما هي تحفظاته على الأحزاب اليمينية التي حكمت في الدورة البرلمانية السابقة؟ وما قوله في عزوف الشباب العرب عن المشاركة في الانتخابات الفائتة؟