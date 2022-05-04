الفيلسوفة رزيقة عدناني لبي بي سي إكسترا: لم يعد للمسلم خصوصية بسبب تطبيق مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

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في اللقاء الذي أجرته بسمة كراشة لبي بي سي إكسترا مع الفيلسوفة والكاتبة الجزائرية رزيقة عدناني، تعددت زوايا الحديث. فمن ما تصفه الضيفة بغياب التفكير المنطقي عن الحياة الاجتماعية للمسلمين وفي التفكير الديني، إلى إشكالية الحجاب في فرنسا وما يقف وراءها إلى مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي ترى الكاتبة أنه قوض إن لم يقض على الخصوصية في المجتمع المسلم. لكن كيف؟ ولماذا ترى ذلك وما الحل؟ هو بعض ما قدمته هذه الباحثة في الفكر الإسلامي التي ترى بأنه على المسلمين إعادة التفكير في الدين الاسلامي يتناسب مع العصر الذي يعيشه أتباعه.