"أغلى كارت شحن في مصر".. قصة بطاقة شحن هاتف بـ10 جنيهات تحولت إلى ملايين الجنيهات

قبل 3 دقيقة

قصة شغلت مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن تبرعت فتاة لمؤسسة "مرسال" الخيرية بكارت شحن قيمته بضع جنيهات ليتحول الى أغلى كارت بلغ سعره الملايين بعد مزاد بالتبرعات أعلنته مرسال

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