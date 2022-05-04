اعتقال صيادين عراقيين في المياه الإقليمية الكويتية يثير توترا بسبب الحدود البحرية بين البلدين

قبل 10 دقيقة

طالب النائب العراقي علاء الحيدري من قوات الحشد الشعبي حماية المياه الإقليمية العراقية بعدما ألقت قوات خفر السواحل الكويتية القبض على خمسة صيادين بعد "دخولهم المياه الكويتية" للصيد.

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