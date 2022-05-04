اعتقال صيادين عراقيين في المياه الإقليمية الكويتية يثير توترا بسبب الحدود البحرية بين البلدين
اعتقال صيادين عراقيين في المياه الإقليمية الكويتية يثير توترا بسبب الحدود البحرية بين البلدين
طالب النائب العراقي علاء الحيدري من قوات الحشد الشعبي حماية المياه الإقليمية العراقية بعدما ألقت قوات خفر السواحل الكويتية القبض على خمسة صيادين بعد "دخولهم المياه الكويتية" للصيد.
برنامج #بي_بي_سي_ترندينغ:
يمكنكم مشاهدة الحلقات اليومية من البرنامج الساعة الثالثة بتوقيت غرينيتش، من الإثنين إلى الجمعة، وبإمكانكم أيضا الاطلاع على قصص ترندينغ من خلال الضغط هنا .