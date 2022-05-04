محمد صلاح يتمنى مواجهة بين ليفربول وريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا

قبل 28 دقيقة

تأهل نادي ليفربول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا بعد مباراة صعبة أمام فياريال الإسباني انتهت 3 - 2 لصالح "الريدز". وينتظر محمد صلاح ورفاقه الآن الفائز من مواجهة ريال مدريد ومانشستر سيتي.

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