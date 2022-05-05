بي بي سي إكسترا: لا يدوم رمضان فهل تدوم عاداته؟

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دراسات علمية كشفت بأن صيام شهر رمضان مفيد للصحة، ومن بين ذلك التأثيرات الإيجابية على الصحة النفسية وتحسن المزاج الناتج عن الجنوح إلى الممارسات الروحانية، والنظام الغذائي الصحي، واللقاء بالأهل والأحباب وأجواء رمضان الاحتفالية.

هذه العادات وغيرها هل يداوم عليها الناس بعد رمضان أو يتركوها؟ عن الاختبار الرمضاني وعاداته والفرصة التي يقدمها للبعض لتغيير عاداتهم السيئة ومدى التزامهم بالتغيير تتحدث بسنت أكرم في تقريرها التالي.