الفيلسوفة رزيقة عدناني لبي بي سي إكسترا: الحجاب ليس فرضا وخصوصية المسلم تنتهك باسم الأمر بالمعروف

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شرحت الدكتورة رزيقة عدناني الفيلسوفة الجزائرية والباحثة في الفكر الإسلامي لبسمة كراشة أفكارها المتعلقة بتحليل كيف أن استخدام مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر انتهك خصوصية الإنسان المسلم واستباحها. كما تقدم وجهة نظرها في الحجاب ومشكلته في فرنسا ، مكان إقامتها، والذي ترجعه إلى صيرورة تاريخية طبيعية لعلاقة اللائكية بالأديان وتقول إنها بعد دراسات عدة ترى بأن الحجاب ليس فرضا دينيا.