قميص "يد الله" لمارادونا يباع في مزاد مقابل 8.8 مليون دولار

قبل 11 دقيقة

بيع قميص "يد الله" للنجم الأرجنتيني دييغو مارادونا في مزاد بدار سوذبيز. أغضب البيع عائلة مارادونا التي قالت إنه ليس القميص الذي ارتداه عندما أحرز الهدفين الذين نالوا الأرجنتين فوزها على إنجلترا وتقدمها الى النهائي.