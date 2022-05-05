قميص "يد الله" لمارادونا يباع في مزاد مقابل 8.8 مليون دولار
قميص "يد الله" لمارادونا يباع في مزاد مقابل 8.8 مليون دولار
بيع قميص "يد الله" للنجم الأرجنتيني دييغو مارادونا في مزاد بدار سوذبيز. أغضب البيع عائلة مارادونا التي قالت إنه ليس القميص الذي ارتداه عندما أحرز الهدفين الذين نالوا الأرجنتين فوزها على إنجلترا وتقدمها الى النهائي.
برنامج #بي_بي_سي_ترندينغ:
يمكنكم مشاهدة الحلقات اليومية من البرنامج الساعة الثالثة بتوقيت غرينيتش، من الإثنين إلى الجمعة، وبإمكانكم أيضا الاطلاع على قصص ترندينغ بالضغط هنا.