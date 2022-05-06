"العنز تسرح والتيس قاعد بالبيت"..أمثال شعبية في مهرجان تغضب السعوديين

قبل 27 دقيقة

انتقد أهالي مدينة ضباء، الواقعة على البحر الأحمر، أمثالا شعبية كانت معلقة في مهرجان "ضباء موج وزهر 5" الذي أقامه البلدية بمناسبة عيد الفطر، حيث اعتبروها غير لائقة، فقامت البلدية بإزالتها من المهرجان.