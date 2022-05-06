منصور ندا: اعتذرت عن ألفاظي القاسية ولكني متمسك بقناعاتي

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منصور ندا: اعتذرت عن ألفاظي القاسية ولكني متمسك بقناعاتي

قبل 19 دقيقة

قال الدكتور أيمن منصور ندا الأكاديمي والكاتب المصري إنّه يصدق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ويؤمن بأنّ الكثير من السياسات التي يتبناها صائبة إلا أنّ" نكبته تكمن في إعلامييه" حسب تعبيره. وأضاف الأكاديمي والكاتب المصري أنّه لا ينتمي لأي مؤسسة سوى المؤسسة الأكاديمية التي يعمل بها وأنّه مستقل فكرياً وسياسيا، مضيفاً بأنّه منحاز إلى النظام السياسي الحالي ومؤيد للكثير من سياساته "ولكني على يساره بشكل وبآخر" على حد قوله

ذكر الدكتور أيمن منصور ندا أنّه اعتذر عما وصفها ألفاظاً قاسية للتعبير عن بعض القضايا المتعلقة بالمشهد السياسي والتي ربما أساءت إلى البعض ما دفعه للاعتذار عنها ولكنه في ذات الوقت أعرب عن تمسكه بأفكاره وقناعاته المتعلقة بالمشهد الإعلامي.

فكيف ينظر الدكتور أيمن منصور ندا للحوار السياسي الذي أطلقه الرئيس المصري مؤخرا؟ وما تقييمة للمشهد الإعلامي في العهود السابقة؟ وما هي مواصفات الخطاب الرئاسي الذي يرغب الدكتور أيمن في رؤيته؟ وما قوله في استقلاليه الإعلام وحياديته؟ ولماذا يرفض الأكاديمي والكاتب المصري أن يترك الإعلام للإعلاميين وحدهم؟