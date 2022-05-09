لبنان بين "دولة منهارة" والانتخابات البرلمانية

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لبنان بين "دولة منهارة" والانتخابات البرلمانية

قبل 49 دقيقة

منتصف هذا الشهر في 15 مايو/أيار هو موعد الانتخابات البرلمانية المقبلة في لبنان، في ظل أزمة اقتصادية وسياسية تجعل من هذا الانتخابات مختلفة عن باقي الاستحقاقات السابقة.

يقترع اللبنانيون في أول انتخابات تجري من بعد حراك شعبي بدأ سنة 2019 عُرف "بانتفاضة 17 تشرين"، خرج فيها الناساعتراضاً على السياسات الضريبية والظروف المعيشية، وتحوّلت إلى مطالبات بإسقاط النظام.

لم يسقط النظام، لكن استقالت الحكومة وتأسست معارضة سياسية يخوض جزء منها الانتخابات اليوم. وتجرى هذه الانتخابات في وقت يمر فيه لبنان في واحدة من أسوأ ثلاث أزمات اقتصادية في العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر، بحسب البنك الدولي.

ودفعت الأزمة أكثر من ثلثي جيل الشباب من اللبنانيين للتفكير في الهجرة بحسب مرصد الأزمة في الجامعة الأميركية في بيروت، فهل بإمكان الانتخابات أن تغير من واقع اللبنانيين في دولة منهارة؟ وما هو دور ومشاركة المرأة في هذا الاستحقاق؟

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