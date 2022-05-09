بي بي سي إكسترا: ما هي الولاية التعليمية ولماذا تثير الجدل؟

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو

بي بي سي إكسترا: ما هي الولاية التعليمية ولماذا تثير الجدل؟

قبل 15 دقيقة

انتهى سباق المسلسلات الدرامية في رمضان، وكان من بين ما لفت انتباه المشاهدين مسلسل فاتن أمل حربي بطولة نيللي كريم والذي يدور حول المشاكل التي تعاني منها امرأة مطلقة حديثا.

شخصية فاتن تمثل الكثير من النساء اللواتي يواجهن مشاكل في الحصول على حقوقهن بعد الطلاق. ومن هذه المشاكل التي طرحها المسلسل هي قضية الولاية التعليمية بمعنى تحديد من له الحق قانونا في تولي الشؤون التعليمية للأبناء بعد الطلاق.

المجلس القومي للمرأة في مصر بدوره أصدر بيانا مع عرض المسلسل أكد فيه أنه في حال انتهاء العلاقة الزوجية تصبح الولاية التعليمية للحاضن من دون الحاجة لصدور حكم قضائي.