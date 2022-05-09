أنس جابر ترفض حمل زجاجة خمر بعد فوزها ببطولة مدريد
أنس جابر ترفض حمل زجاجة خمر بعد فوزها ببطولة مدريد
دخلت التونسية أنس جابر التاريخ كأول لاعبة تنس إفريقية وعربية تفوز بلقب احدى بطولات الاتحاد الدولي للاعبات التنس المحترفات، بعد فوزها بلقب بطولة مدريد المفتوحة، وعلق الكثيرون على المنصات على رفضها حمل زجاجة خمر أثناء تتويجها باللقب.
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