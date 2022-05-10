هل تحبون سماع أو مشاهدة الأعمال القديمة، ولماذا؟

قبل 8 دقيقة

أطلقت هوليوود هذا العام مسلسل The Offer أو العرض، ويتناول قصة صنع فيلم العراب The Godfather بمناسبة مرور خمسين عاما على ميلاد ما يعتبره النقاد أحد أهم الأفلام في تاريخ السينما الأمريكية.

ومؤخرا، استخدمت أغان عربية قديمة في مسلسل مون نايت، Moon knight، الذي يُعرض على منصة ديزني. وتثير إعادة بعض الأعمال الفنية القديمة بنسخ جديدة جدلا حولها، فهناك من يرون أن فكرة إعادة إنتاج مثل هذه الأعمال توقظ في دواخلهم الحنين للماضي، بينما يرى البعض الآخر أنها تدل على عجز في الإبداع لدى من أعادوا إنتاجها بنسخ مختلفة.