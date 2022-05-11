منصور ندا: أطالب بمساحة حريات أكبر للمعارضة

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منصور ندا: أطالب بمساحة حريات أكبر للمعارضة

قبل 43 دقيقة

انتقد الدكتور أيمن منصور ندا الأكاديمي والكاتب المصري الإعلام المصري وما وصفه بالمعالجة غير السياسية لكثير من القضايا ما يدفع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لتصدر الأزمات السياسية، وطالب الدكتور ندا إعلاميي مصر بعدم اللجوء الى الرئيس إلا في الأزمات الطاحنة. وقال الأكاديمي والكاتب المصري إنّه لا ينصح "بالفضفضة" الجماهيرية لأنّ البعض يتصيّد بعض الكلمات والمبادرات التي تأتي علي الهواء ويتخذها ذريعة للهجوم على النظام السياسي.

توقع الدكتور أيمن منصور الأكاديمي والكاتب المصري أن تؤدي دعوة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى حوار مجتمعي والتي أطلقها مؤخر إلى انفراجة وربما تكون "البداية الحقيقية لكثير من الإنجازات القادمة" حسب قوله.

يقول الأكاديمي والكاتب المصري إنّه مستقل سياسياً وفكرياً فماذا عن موقفه من النظام السياسي الحالي؟ يرى الدكتور ندا أنّ الرئيس المصري صائب في الكثير من سياساته فماذا عن إعلامييه؟ وما هي المواصفات يجب أن تتوفر في الشخصية الإعلامية؟ وكيف ينظر الأكاديمي والكاتب المصري للإعلام خارج مصر؟ قرر الأكاديمي والكاتب المصري التوقف عن معاركه الإعلامية والانصراف إلى الشؤون الأكاديمية فلماذا ؟