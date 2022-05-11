مقتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة.. روايتان متناقضتان

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قالت السلطة الفلسطينية إن إسرائيل تتحمل المسؤولية في مقتل الصحفية مراسلة قناة الجزيرة شيرين أبو عاقلة خلال عملية أمنية في مخيم جنين شمال الضفة الغربية، بينما قالت إسرائيل إنه من المرجح أن تكون قتلت برصاص المسلحين الفلسطينيين.