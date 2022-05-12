بي بي سي إكسترا: ما هو المرض الذي يطلق عليه اللص الغامض؟
بي بي سي إكسترا: ما هو المرض الذي يطلق عليه اللص الغامض؟
يصادف اليوم الثاني عشر من مايو/ أيار اليوم العالمي لمرض الألم العضلي التليفي أو فايبرو/مَيالجيا الذي يعتبر أحد الأمراض التي يصعب تشخصيها والتي يتعايش المصاب بها مع ألم شامل ومزمن يرافقه طيلة حياته.
ويصف البعض هذا المرض باللص الغامض الذي يقتحم الجسم فيسلب طاقة المريض بل وأحيانا يُتهم مرضاه بأن أوجاعهم ليست حقيقية وذلك لصعوبة تشخيصه.
دعاء فريد تحدثت مع أشخاص يعانون من مرض الألم العضلي التليفي وأعدت التقرير التالي.