صديق شيرين أبو عاقلة لإكسترا: "لم أبك أخي كما بكيتها"

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صديق شيرين أبو عاقلة لإكسترا: "لم أبك أخي كما بكيتها"

قبل 36 دقيقة

اصطف حشود المعزين في شوارع رام الله في وداع جثمان مراسلة قناة الجزيرة شيرين أبو عاقلة. محمد دراغمة زميل وصديق مقرب من شيرين منذ نحو عشرين عاما، تحدث إلى إكسترا عن جوانب ومواقف إنسانية يتذكرها عن شيرين.

طاف جثمان مراسلة قناة الجزيرة، شيرين أبو عاقلة التي توفيت جراء إصابة في رأسها خلال تغطيتها اقتحام الجيش الإسرائيلي لمخيم جنين قبيل دفنها في مقابر العائلة غدا الجمعة. واصطف حشود المعزين في الشوارع سواء من أهل شيرين أوأصدقائها أوعامة الناس.