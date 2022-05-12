صديق شيرين أبو عاقلة لإكسترا: "لم أبك أخي كما بكيتها"
صديق شيرين أبو عاقلة لإكسترا: "لم أبك أخي كما بكيتها"
اصطف حشود المعزين في شوارع رام الله في وداع جثمان مراسلة قناة الجزيرة شيرين أبو عاقلة. محمد دراغمة زميل وصديق مقرب من شيرين منذ نحو عشرين عاما، تحدث إلى إكسترا عن جوانب ومواقف إنسانية يتذكرها عن شيرين.
طاف جثمان مراسلة قناة الجزيرة، شيرين أبو عاقلة التي توفيت جراء إصابة في رأسها خلال تغطيتها اقتحام الجيش الإسرائيلي لمخيم جنين قبيل دفنها في مقابر العائلة غدا الجمعة. واصطف حشود المعزين في الشوارع سواء من أهل شيرين أوأصدقائها أوعامة الناس.
محمد دراغمة من أعز أصدقاء الراحلة شيرين أبو عاقلة وعرفها لنحو عشرين عاما. فكيف بدأت صداقته معها، وما الذي يتذكره عن شيرين الصحفية والإنسانة...التفاصيل في لقائه مع بسمة كراشة.