غزة وساحات الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

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غزة وساحات الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

قبل 8 دقيقة

في الذكرى السنوية للحرب بين إسرائيل وقطاع غزة إثر المواجهات التي جرت في حي الشيخ جراح في القدس، قتلت الصحافية شيرين أبو عاقلة في وقت تتجدد المواجهات على خلفية اقتحام المستوطنين الإسرائيليين لباحة المسجد الأقصى. فساحة الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين لم تكن فقط على الأرض لكنها اجتاحت العالم الافتراضي ومواقع التواصل الاجتماعي.

تستضيف حلقة إكسترا التلفزيوني مراسل بي بي سي نيوز عربي في قطاع غزة عدنان البرش للحديث عن التطورات الأخيرة في القطاع. ولتسليط الضوء على الصراع الافتراضي والحقوق الرقمية، نستضيف عبر اتصال فيديو منى شتيه وهي مستشارة مناصرة في المركز العربي لتطوير وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي هذه الأيام وتحديدا يوم 15 مايو أيار، تأتي ذكرى ما يعرف "بالنكبة" التي وقعت عام 1948، ولازال الشباب الفلسطيني يتذكر التاريخ والبعض منهم يسعى لإبقاء الذاكرة حية من خلال الفن والموسيقى. عازف العود الفلسطيني أشرف الشولي يغني في استديو بي بي سي إكسترا أغنية من هذا التراث الغنائي. تذهب كاميرا البرنامج لزيارة أكبر مكتبة في قطاع غزة والتي تهدمت بالكامل في الحرب الأخيرة وأعيد بناؤها في غضون أشهر قليلة.

يلقي برنامج بي بي سي إكسترا التلفزيوني الضوء على قصص إنسانية فريدة من حياتنا، نعيشها ونرويها للشباب العربي، أسبوعياً كل خميس على شاشة بي بي سي عربي الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت غرينتش.