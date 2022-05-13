بودكاست خرافات: ما حقيقة الحرب الأولى لتيك توك وما علاقة تيك توك بالحرب الروسية الأوكرانية

قبل ساعة واحدة

وجهت دراسة جديدة انتقادات واسعة لمنصة تيك توك بالتغاضي عن محتوى مضلل لصالح طرفي الحرب في أوكرانيا تنشره ‏حسابات متعددة، ومن ذلك محتوى يبرر الغزو الروسي بمعلومات كاذبة. ما الحقيقة وكيف أصبح التطبيق الأكثر استخداما من قبل ‏الشباب مصدر خطر عليهم؟ نجيب عن هذه الأسئلة في الحلقة الجديدة من خرافات إعداد وتقديم شيرين شريف للإستماع اضغط هنا