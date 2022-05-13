بودكاست خرافات: ما حقيقة الحرب الأولى لتيك توك وما علاقة تيك توك بالحرب الروسية الأوكرانية
وجهت دراسة جديدة انتقادات واسعة لمنصة تيك توك بالتغاضي عن محتوى مضلل لصالح طرفي الحرب في أوكرانيا تنشره حسابات متعددة، ومن ذلك محتوى يبرر الغزو الروسي بمعلومات كاذبة. ما الحقيقة وكيف أصبح التطبيق الأكثر استخداما من قبل الشباب مصدر خطر عليهم؟ نجيب عن هذه الأسئلة في الحلقة الجديدة من خرافات إعداد وتقديم شيرين شريف للإستماع اضغط هنا
خرافات" بودكاست نصف شهري يحقق في نظريات المؤامرة والإشاعات المحيطة بنا للإستماع إلى جميع حلقات " خرافات" اضغط على اللينك المناسب لك وأشترك في البودكاست:
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كما يذاع عبر أثير إذاعة بي بي سي عربي للمرة الاولى يوم الجمعة الساعة 11:30 بتوقيت غرينتش ويعاد في الأوقات التالية:
السبت الساعة 0030 بتوقيت غرينتش
الاحد الساعة 0830 بتوقيت غرينتش
الثلاثاء الساعة 0930 بتوقيت غرينتش