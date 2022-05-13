تسببت أعمال شغب في إيقاف المباراة النهائية لكأس تونس لكرة اليد وتأجيلها لأجل غير مسمى

تسببت أعمال شغب ورمي "شماريخ" واشتباكات داخل صالة "رادس" بالعاصمة تونس بإيقاف المباراة النهائية لكأس تونس لكرة اليد بين فريقي الإفريقي والترجي، وتأجيلها لأجل غير مسمى

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