منصور عباس: متمسكون بالمواطنة داخل إسرائيل والتي فرضت علينا

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو

منصور عباس: متمسكون بالمواطنة داخل إسرائيل والتي فرضت علينا

قبل 23 دقيقة

أدان منصور عباس رئيس القائمة العربية الموحدة في إسرائيل مقتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة ووصفه بأنه "مقتل للإنسانة وقتل للحقيقة لأنّها كانت تودي رسالتها لكشف الحقيقة" حسب تعبيره. كما أوضح رئيس القائمة العربية الموحدة في إسرائيل أنّ قرار العودة الى الإئتلاف الحكومي الحاكم في إسرائيل أتخذ من قبل مجلس الشورى بعد مفاوضات استمرت أكثر من أسبوع بشأن أمور تخص القائمة العربية الموحدة والمجتمع العربي في إسرائيل كما تخص المسجد الأقصى في جانب منها.

فما الذي دفعهم إلى خوض تجربة الشراكة في الإئتلاف الحكومي؟ وما رده على الانتقادات التي يتعرض لها حزبه سواء من الداخل أو الخارج ؟ وما هي تحفظاته على تصريحات يحيى السنوار رئيس حركة حماس في غزة؟ ولماذا يتمسك العرب الفلسطينيون في دولة إسرائيل بالمواطنة الإسرائيلية؟ ولماذا يرفض منصور تحويل موضوع المسجد الأقصى إلى موضوع للتداول السياسي المحلي؟