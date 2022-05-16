موت الخلايا: كيف يمكننا إطالة عمرها لنعيش لفترة أطول؟
موت الخلايا: كيف يمكننا إطالة عمرها لنعيش لفترة أطول؟
إحدى الموضوعات التي تشغل تفكير البشر هي كيف يمكننا العيش لفترة أطول.
معرفة أسباب موت الخلايا يساعد على وقف تدهور حالتها.
هناك سباق لتطوير علاجات لإطالة عمر الخلايا وزيادة كفاءتها.
محمد طه يعرفنا أكثر عن هذا الموضوع.
يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش.
يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/bbc4tech
حساب البرنامج على تويتر هو:BBC4Tech@
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