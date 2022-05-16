الحروب الإلكترونية: ما دورها في الصراع الروسي الأوكراني؟
الحروب الإلكترونية: ما دورها في الصراع الروسي الأوكراني؟
الحروب الإلكترونية أصبحت جزءاً من الحروب الحديثة.
شهد الصراع في أوكرانيا استخداماً متبادلاً لأدوات الحروب الإلكترونية.
ما هي هذه الأدوات وكيف يتم استخدامها؟
أنيس القديحي يعرض لنا هذه التفاصيل.
يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش.
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