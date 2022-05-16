كيف تساعد الروبوتات البشر في مجالات التسويق والخدمات؟

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كيف تساعد الروبوتات البشر في مجالات التسويق والخدمات؟

قبل 36 دقيقة

يتم استخدام الروبوتات في العديد من المجالات من ضمنها التسويق والخدمات.

فكيف تساعد هذه الروبوتات في تسهيل عمل البشر في هذه المجالات؟

نطلع مع ريم فتح الباب على هذه الروبوتات وطريقة عملها.

يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش.

يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/bbc4tech

حساب البرنامج على تويتر هو:BBC4Tech@

شاهدوا الحلقة الكاملة عن هذا الموضوع هنا