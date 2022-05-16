بي بي سي إكسترا: ما الذي يجب فعله للتخفيف من اضطرابات النوم؟

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بي بي سي إكسترا: ما الذي يجب فعله للتخفيف من اضطرابات النوم؟

قبل 22 دقيقة

يجمع العلماء على أن التوتر الذي تسبب به الوباء والحرب بالإضافة إلى الأرق نفسه أدى إلى تدهور نوعية النوم في بريطانيا منذ العام 2020.

لكن صحيفة The independent قالت إن هناك أمل بحسب البروفيسور Russell FOster مدير مؤسسة النوم وعلوم الأعصاب في جامعة OXford الذي يرى أن فهم أنماط النوم يمكن أن يجعلنا أقل قلقا بشأن تغير ساعاته.

لكن تغير أوقات النوم وعدم الحصول على فترة كافية منه يمكن أن يؤثر على الجسم ويسبب له تعباً طوال اليوم وقد يؤثر على آداء المهام اليومية. كما حدث للكثير من الناس في الأسبوع الأول الذي عادوا فيه إلى العمل ومقاعد الدراسة بعد انتهاء عطلة العيد في الكثير من الدول العربية والإسلامية .

محمد عدنان مراسل إكسترا في الأردن يرصد لنا بضعة حالات لأشخاص تغيرت ساعات نومهم خلال رمضان وعطلة العيد وعانوا كثيرا من أجل إعادة الأمور إلى نصابها بل إن بعضهم لا يزال يعاني.