جدل حول لافتة كاريكاتورية لصلاح تظهر جملين خلفه بتتويج ليفربول بكأس الاتحاد الإنجليزي

قبل 16 دقيقة

تُوج نادي ليفربول لقب كأس الاتحاد الإنجليزي، بعد فوزه على تشيلسي ولكن لافتة لمشجعي ليفربول أظهرت صلاح في منطقة الأهرامات وخلفه جمال أثارت جدلا على مواقع التواصل.

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