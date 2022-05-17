BBC News,
عربي
إذهب الى المحتوى
أقسام
رئيسية
شرق أوسط
عالم
علوم وتكنولوجيا
صحة
فيديو
صحافة
ترند
تحقيقات
بودكاست
برامجنا
رئيسية
شرق أوسط
عالم
علوم وتكنولوجيا
صحة
فيديو
صحافة
ترند
تحقيقات
بودكاست
برامجنا
إكسترا إنجليش: ما معنى كلمة collectable؟
جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو
إكسترا إنجليش: ما معنى كلمة collectable؟
قبل 56 دقيقة
الأكثر مشاهدة
5:09
فيديو,
ما قصة النيوميين الذين سيسكنون مدينة نيوم السعودية؟
, المدة 5,09
16 مايو/ أيار 2022
2:18
فيديو,
كي-بوب: كيف تتعامل راقصة محجبة مع الانتقادات؟
, المدة 2,18
قبل 5 ساعة
4:00
فيديو,
جدل حول لافتة كاريكاتورية لصلاح تظهر جملين خلفه بتتويج ليفربول بكأس الاتحاد الإنجليزي
, المدة 4,00
16 مايو/ أيار 2022
4:25
فيديو,
شيرين أبو عاقلة: لماذا يصعب تحقيق العدالة للصحفيين الذين قتلوا في الشرق الأوسط؟
, المدة 4,25
قبل 5 ساعة
3:50
فيديو,
انتخابات لبنان: 5 نقاط لفهم حصيلة الانتخابات البرلمانية
, المدة 3,50
قبل ساعة واحدة
فيديو,
مباشر: تلفزيون بي بي سي عربي
30 أغسطس/ آب 2019
5:03
فيديو,
المشعوذ التونسي بلقاسم.. كيف استدرج "مئات النساء" لمعاشرتهن جنسيا؟
, المدة 5,03
12 مايو/ أيار 2022
فيديو,
أطفال كينيون يمارسون الجنس مع السياح من أجل مبالغ مغرية
15 مايو/ أيار 2014
2:27
فيديو,
الرجل الذي يقوم بتربية الصراصير: "اعتقد المجتمع أنني مجنون"
, المدة 2,27
16 مايو/ أيار 2022
3:14
فيديو,
روسيا وأوكرانيا: كاميرات مراقبة تظهر جنودا روس وهم "يقتلون مدنيين أوكرانيين"
, المدة 3,14
13 مايو/ أيار 2022