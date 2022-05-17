لماذا يشعر البعض بالحاجة الملحة لجذب اهتمام الآخرين؟

قبل 53 دقيقة

المبالغة في جذب اهتمام الآخرين قد تصل الى حالات مرضية تؤثر بشكل سلبي على حياة الشخص وكذلك على علاقته بالمحيط الذي يعيش فيه. ويصف علم النفس هذه الحالة باضطراب الشخصية الهستيرية، الذي من أبرز أعراضه الرغبة الشديدة بالحصول على الاهتمام. نهلة حمزة من إكسترا اهتمت بهذا الاضطراب وأرادت أن تعرف عنه أكثر، فقابلت مروة حسن وهي شابة مصرية عشرينية شخصت بهذا الاضطراب، وسألتها أولا عن السبب الذي زارت الطبيب من أجله.