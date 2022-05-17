منصور عباس: الفلسطينيون العرب في إسرائيل ملتزمون بقانون المواطنه
أشار منصور عباس رئيس القائمة العربية الموحدة في إسرائيل إلى خطورة دعوة يحى السنوار رئيس حركة حماس في غزة للفلسطينيين العرب داخل إسرائيل إلى أن يُخرجوا سلاحهم و التصادم مع إسرائيل، فما هي حجج منصور عباس في هذا الصدد؟ وقال رئيس القائمة العربية المتحدة في إسرائيل إنّ الفلسطينيين العرب في إسرائيل ملتزمون بالقانون بناء على تعاقد المواطنة التي يمتلكونها، بجانب وجود تبادلية في الاستئمان بين الطرفين، فماذا يعني ذلك حسب رأيه؟ وما هي مبررات إصراره على الاستمرار في المشاركة في الحكومة الائتلافية الحالية في إسرائيل؟
وعبّر منصور عباس عن رفضه لتحويل المسجد الأقصى المبارك إلى موضوع للتداول السياسي المحلي مشيراً الى أنّ العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني هو من يملك الوصاية على المسجد الأقصى. ودعا رئيس القائمة العربية الموحدة في إسرائيل حكومة إسرائيل إلى التعامل مباشرة مع الملك الأردني لمعالجة القضايا المتعلقة بالمسجد الأقصى الشريف، فما تعليقه عن رد فعل إسرائيل على ذلك؟
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