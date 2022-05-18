فائزون في الانتخابات البرلمانية اللبنانية يثيرون الجدل
فائزون في الانتخابات البرلمانية اللبنانية يثيرون الجدل
فاز مرشحون جدد في الانتخابات البرلمانية اللبنانية، لكن بعضهم أثار جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي، مثل النائبة سينتيا زرازير بسبب تغريدة سابقة لها عن إبادة السوريين .. كما اعترض بعض أهالي طرابلس على احتفال فراس سلوم بفوزه على أنغام أغنية لسوريا وبشار الأسد.
برنامج #بي_بي_سي_ترندينغ:
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