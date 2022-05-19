الشاي: اختلفت طرق الإعداد والمشروب واحد

قبل 22 دقيقة

الشاي، هذا المشروب اللذيذ الذي لا تخلو منه البيوت في أغلب الدول العربية في كل الأحوال والظروف، كان مصدر إلهام لقصائد وأغنيات وقصص كثيرة، وتبرز مكانته بقوة مع مرور الأزمنة، لأنه بكل بساطة يعد عنوان كرم الضيافة والحفاوة في بعض الدول العربية والإسلامية، ويتمتع في ثقافات كثيرة بأهمية كبيرة.