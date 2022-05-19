الشاي: اختلفت طرق الإعداد والمشروب واحد
الشاي: اختلفت طرق الإعداد والمشروب واحد
يقول الشاعر السعودي محمد السالم : ﺃﻧﺎ ﻛﻮﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺎﻱ ﻭﻫﻲ ﻗﻄﻌﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻜﺮ ﻻ ﻳﺬﻳﺒﻬﺎ ﻏﻴﺮﻱ ! ﻭﻻ ﺃﺻﺒﺢ ﺣﻠﻮاً ﺇﻻ ﺑﺴﻜَّﺮﺗﻲ.
الشاي، هذا المشروب اللذيذ الذي لا تخلو منه البيوت في أغلب الدول العربية في كل الأحوال والظروف، كان مصدر إلهام لقصائد وأغنيات وقصص كثيرة، وتبرز مكانته بقوة مع مرور الأزمنة، لأنه بكل بساطة يعد عنوان كرم الضيافة والحفاوة في بعض الدول العربية والإسلامية، ويتمتع في ثقافات كثيرة بأهمية كبيرة.
لمناسبة اليوم العالمي للشاي الذي يصادف في 21 مايو أيار الحالي طلبنا من مستمعي إكسترا أن يخبرونا عن الطرق المميزة لإعداد الشاي في دولهم