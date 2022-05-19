#أنقذوا_ماري... فيديو لزوج مصري يضرب زوجته يثير جدلا حول "طلاق الأقباط"

قبل 11 دقيقة

انشغل المصريون بفيديو صادم يظهر ضرب رجل لزوجته بوحشية. وعقب تداول المقطع على مواقع التواصل الاجتماعي وانتشار هاشتاغ "أنقذوا ماري" ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم بالاعتداء على زوجته، وإحداث إصابات جسيمة بجسدها.

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