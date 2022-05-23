جد يربط حفيدته الصغيرة خارج البيت ويفطر قلوب السوريين
جد يربط حفيدته الصغيرة خارج البيت ويفطر قلوب السوريين
أثار فيديو لطفلة سورية في بلدة سرمدا بإدلب، وهي مربوطة بحبل داخل قفص حجري خارج المنزل بلا ماء وطعام، غضب السورييين وأفطر قلبوهم. الطفلة اليتيمة كانت في عهدة جدها وزوجته اللذين ألقي القبض عليهما من قبل الشرطة المحلية.
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