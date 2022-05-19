لاعب سنغالي مسلم يرفض اللعب بشعار المثليين في فرنسا…فكيف كانت ردود الفعل؟

قبل ساعة واحدة

ذكرت وسائل إعلام فرنسية أن لاعب باريس سان جيرمان إدريسا غاي لم يشارك في مباراة فريقه أمام مونبيليه حتى لا يظهر بقميص الفريق الذي كانت أرقام اللاعبين عليه ملونة بعلم المثليين جنسيا.