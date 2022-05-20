فلور ناحوم: لم يعد هناك نزاع عربي إسرائيلي

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فلور ناحوم: لم يعد هناك نزاع عربي إسرائيلي

قبل 43 دقيقة

اتهمت فلور حسن ناحوم نائبة رئيس بلدية القدس السلطة الفلسطينية بالتهرب من التحقيق حول مقتل شيرين أبو عاقلة الصحفية الفلسطينية ومراسلة قناة الجزيرة والتعجيل بدفنها مما قد يعني أنّ السلطة ربما كانت قلقة من نتيجة التحقيق حسب قولها.

وأضافت فلور ناحوم أنّ إسرائيل كانت ستتخذ موقفا منفتحاً إزاء إجراء تحقيق محايد ولكن السلطة الفلسطينية لم ترد أن يُكتشف أمر الرصاصة التي قتلت شيرين حسب رأيها

وقالت نائبة رئيس بلدية القدس إنّ بلادها تحرز تقدماً في تطبيع علاقاتها مع الدول العربية لأنّ الاتفاقيات الإبراهيمية شملت عدداً من تلك الدول وأن بلادها تأمل أن تنضم دولاً عربية أخرى إلى ركب التطبيع لأنّه"لم يعد هنالك نزاع عربي إسرائيلي"على حد تعبيرها

فما هي الدلائل التي تستند عليها نائبة رئيس بلدية القدس في فرضية أنّ مقتل شيرين ربما كان من قبل فلسطينيين؟ وكيف تنظر لموقف الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية في تناولها للشأن الإسرائيلي؟ وما مصدر ثقتها في الدول الخليجية وموقفهم مما تنقله أجهزة الإعلام عن إسرائيل؟