بين الشاي والقهوة: ما هو مشروبك المفضل؟

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بين الشاي والقهوة: ما هو مشروبك المفضل؟

قبل 48 دقيقة

هل لازال الشاي مشروبا مهما؟ لقد احتفلت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "الفاو" لأول مرة بالشاي يوم 21 ماي 2020، فهو المشروب الأكثر استهلاكاً في العالم بعد الماء.

وحسب الفاو فإنتاج الشاي يدعم ماديا 9 تسعة ملايين مزارع في البلدان المنتجة الرئيسية الأربع وهي الصين والهند وكينيا وسريلانكا. وتقدر قيمة الإنتاج العالمي للشاي بنحو 17 سبعة عشر مليار دولار أمريكي، بينما تقدر تجارته بنحو 8 مليارات دولار أمريكي سنويا.

بالمقابل خلال السنوات الأخيرة، وبسبب جائحة كورونا والحجر المنزلي، شهدت تجارة الشاي العالمية نموًا سريعا، حيث تزايدت مبيعات الشاي للاستعمال المنزلي بنسبة 75% في بعض البلدان المستهلكة.

زراعة الشاي مرتبطة بعوامل طبيعية، ومع التغير المناخي ومحدودية الأراضي الزراعية المنتجة ونسب الاستهلاك المتزايدة ستتأثر جودة إنتاج الشاي، بل من الممكن حتى أن يختفي من استهلاك السلع.

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