جمع مقتنيات المشاهير.. هواية مكلفة أحياناً

قبل 37 دقيقة

تعتمد المزادات على رغبة الأشخاص باقتناء قطعة ما لأن ذلك يحدد المبالغ التي يمكن أن تدفع في سبيل اقتنائها. فمثلا تتوقع دار المزادات البريطانية Graham Budd أن يصل سعر زي مهاجم فريق نيوكاسل الشيلي جورج روبيلدو George Robledo إلى ثمانية آلاف جنيه استرليني في المزاد الذي سيقام بعد غد الأربعاء. روبليدو Robledo كان يرتدي هذا الزي عندما سجل الهدف الوحيد ضد أرسنال في الدقيقة الرابعة والثمانين في عام 1952. وقد ضمن هذا الهدف الفوز بكأس الاتحاد الانجليزي لنادي نيوكاسل. قرار بيع زي روبليدو إلى جانب مقتنيات أخرى كانت ملكاً له، جاء من ابنته التي قالت إنها ليس لديها من تورثه إياه.