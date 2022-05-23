السعودية: المستشار الأمني السابق سعد الجبري يعرض تسوية على محمد بن سلمان

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نشرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية تقريرا يفيد بعرض المستشار الأمني السعودي السابق، سعد الجبري، تسوية لجميع الخلافات المالية والقانونية مع السلطات في السعودية في حال الإفراج عن اثنين من أبنائه.