السعودية: المستشار الأمني السابق سعد الجبري يعرض تسوية على محمد بن سلمان
السعودية: المستشار الأمني السابق سعد الجبري يعرض تسوية على محمد بن سلمان
نشرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية تقريرا يفيد بعرض المستشار الأمني السعودي السابق، سعد الجبري، تسوية لجميع الخلافات المالية والقانونية مع السلطات في السعودية في حال الإفراج عن اثنين من أبنائه.
برنامج #بي_بي_سي_ترندينغ:
يمكنكم مشاهدة الحلقات اليومية من البرنامج الساعة الثالثة بتوقيت غرينيتش، من الإثنين إلى الجمعة، وبإمكانكم أيضا الاطلاع على قصص ترندينغ بالضغط هنا.