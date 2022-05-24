ما حدود حرية طلاب الجامعات؟
ما حدود حرية طلاب الجامعات؟
أثار حفل نظمه عددٌ من طلاب كلية الإعلام بجامعة القاهرة المصرية الجدل، بعد انتشار صور للطلبة وهم يرتدون أزياء انتقدها البعض على اعتبار أنها لا تحترم المعايير داخل الجامعة. الطلبة كانوا يرتدون أزياء لشخصيات من أفلام شهيرة كرتونية وغيرها قاموا بتمثيلها، وهو ما تطلب ارتداء أكسسوارات وشعر مستعار وكل ما يلزم لإتقان الشخصية المقدمة. فالحفل الذي نظم كان قائما على فن cosplay وهو أحد أنواع فنون المسرح التي تعتمد على تجسيد شخصيات مختلفة.
وبالرغم من أن الحفل جاء تحت إشراف أحد أساتذة الجامعة وبموافقة من إدارتها إلا أنه جرى التحقيق بعد ذلك مع منظمي الحفل على اعتبار أن ارتداء هذه الأزياء لا يليق بالجامعة. هبة البنا تحدثت مع الدكتور أمجد عاصم المدرب في كلية الإعلام بجامعة القاهرة والمشرف على الحفل.