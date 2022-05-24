ما حدود حرية طلاب الجامعات؟

قبل 7 ساعة

أثار حفل نظمه عددٌ من طلاب كلية الإعلام بجامعة القاهرة المصرية الجدل، بعد انتشار صور للطلبة وهم يرتدون أزياء انتقدها البعض على اعتبار أنها لا تحترم المعايير داخل الجامعة. الطلبة كانوا يرتدون أزياء لشخصيات من أفلام شهيرة كرتونية وغيرها قاموا بتمثيلها، وهو ما تطلب ارتداء أكسسوارات وشعر مستعار وكل ما يلزم لإتقان الشخصية المقدمة. فالحفل الذي نظم كان قائما على فن cosplay وهو أحد أنواع فنون المسرح التي تعتمد على تجسيد شخصيات مختلفة.