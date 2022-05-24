كيف تحدت عارضة الأزياء أماني اسيبي المتنمرين على إنستغرام؟
كيف تحدت عارضة الأزياء أماني اسيبي المتنمرين على إنستغرام؟
نتعرف أولاً على قصة أماني اسيبي وهي عارضة أزياء تعرضت للتنمر على إنستغرام بسبب وزنها.
تروي لنا أماني كيف تحدت التنمر من خلال عملها.
كما نطلع على أهم ميزات إنستغرام المتعلقة بمحاربة التنمر من خلال برمجيات وخيارات حديثة.
يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش.
يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/bbc4tech
حساب البرنامج على تويتر هو:BBC4Tech@
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