كيف تحدت عارضة الأزياء أماني اسيبي المتنمرين على إنستغرام؟

قبل 14 دقيقة

نتعرف أولاً على قصة أماني اسيبي وهي عارضة أزياء تعرضت للتنمر على إنستغرام بسبب وزنها.