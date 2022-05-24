كيف يساهم تطبيق "Kids Protect" في حماية نظر الأطفال أثناء استخدام الهواتف؟
كيف يساهم تطبيق "Kids Protect" في حماية نظر الأطفال أثناء استخدام الهواتف؟
من تونس، نتعرف على تطبيق "Kids Protect" الذي يساعد في حماية الأطفال على الإنترنت أثناء استخدام الهواتف الذكية.
يوفر التطبيق خاصيات مثل إقفال الشاشة عندما يقلص الطفل المسافة بينه وبين الشاشة وغيرها من الخاصيات التي تحاول الحفاظ على سلامة الطفل.
ياسمين سالمي وسوار الساسي طورا التطبيق بهدف الحفاظ على صحة العين والصحة النفسية للأطفال.
يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش.
يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/bbc4tech
حساب البرنامج على تويتر هو:BBC4Tech@
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