كيف يساهم تطبيق "Kids Protect" في حماية نظر الأطفال أثناء استخدام الهواتف؟

قبل 13 دقيقة

من تونس، نتعرف على تطبيق "Kids Protect" الذي يساعد في حماية الأطفال على الإنترنت أثناء استخدام الهواتف الذكية.