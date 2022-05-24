كيف تحاول الأمم المتحدة في سن قوانين تحمي المرأة من التحرش على الإنترنت؟

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كيف تحاول الأمم المتحدة في سن قوانين تحمي المرأة من التحرش على الإنترنت؟

قبل 13 دقيقة

نعرفكم على أهم الجهود لتعزيز سلامة المرأة على الإنترنت وحمايتها من التحرش والتنمر وغيرهما من القضايا.

ييتحدث أنيس القديحي مع خبيرة تعمل مع الأمم المتحدة على سن قوانين تساعد في الحد من هذه القضايا.

يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش.

يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/bbc4tech

حساب البرنامج على تويتر هو:BBC4Tech@

شاهدوا الحلقة الكاملة عن هذا الموضوع هنا