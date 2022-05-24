جدل حول تصريحات أمير قطر بشأن استضافة المونديال
جدل حول تصريحات أمير قطر بشأن استضافة المونديال
"هناك من لا يتقبل فكرة استضافة دولة عربية مسلمة للمونديال"..جدل حول تصريحات أمير قطر بشأن كأس العالم
خلال كلمته في افتتاح منتدى دافوس الاقتصادي انتقد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني من لا يتقبلون فكرة استضافة قطر كدولة عربية مسلمة لكأس العالم وتحدث عن تحديات وانجازات قطر
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