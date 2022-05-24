بث "حوار" للروائي المصري علاء الأسواني على إذاعة تابعة للجيش الإسرائيلي يثير جدلا
بث "حوار" للروائي المصري علاء الأسواني على إذاعة تابعة للجيش الإسرائيلي يثير جدلا
أثار بث "لقاء" للروائي المصري علاء الأسواني على إذاعة "غالي تساهال" التابعة للجيش الإسرائيلي حالة من الجدل في أوساط المصريين، والأديب المصري يخرج عن صمته ويوضح حقيقة ما حدث.
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