بث "حوار" للروائي المصري علاء الأسواني على إذاعة تابعة للجيش الإسرائيلي يثير جدلا

قبل 28 دقيقة

أثار بث "لقاء" للروائي المصري علاء الأسواني على إذاعة "غالي تساهال" التابعة للجيش الإسرائيلي حالة من الجدل في أوساط المصريين، والأديب المصري يخرج عن صمته ويوضح حقيقة ما حدث.