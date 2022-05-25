فلور ناحوم: المنظمات الدولية متحيزة ضد إسرائيل
قالت فلور حسن ناحوم نائبة رئيس بلدية القدس إنّ بلادها تحرز تقدماً في تطبيع علاقاتها مع الدول المحيطة لأنّ الاتفاقيات الإبراهيمية شملت عدداً من الدول العربية وإنّ بلادها تأمل في التطبيع مع آخرين " فلم يعد هنالك صراع عربي إسرائيلي" حسب رأيها.وترى نائبة رئيس بلدية القدس أنّ الخليجيين يتفهمون ما وصفته تشويهاً لصورة إسرائيل في الإعلام الأمر الذي لا يعكس بالضرورة ما يجري على الأرض. وانتقدت فلور ناحوم الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بما في ذلك هيومن رايتس واتش "لأنها متحيزة هدفها تجريد إسرائيل اليهودية من شرعيتها " حسب تعبيرها
فلماذا تنتقد فلور ناحوم ما تراه تعجيلا بدفن جثمان الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة من قبل السلطة الفلسطينية ؟ وما هي أسباب وجود الجنود الإسرائيليين في جنين حيث قتلت الصحفية شيرين؟ وكيف ترى موقف السلطة الفلسطينية من السلام مع بلادها؟ هذه التساؤلات وغيرها تجدون الأجوبة عليها في برنامج بلا قيود لهذا الأسبوع. يمكنكم مشاهدة البرنامج على الرابط التالي