فلور ناحوم: المنظمات الدولية متحيزة ضد إسرائيل

قبل 45 دقيقة

قالت فلور حسن ناحوم نائبة رئيس بلدية القدس إنّ بلادها تحرز تقدماً في تطبيع علاقاتها مع الدول المحيطة لأنّ الاتفاقيات الإبراهيمية شملت عدداً من الدول العربية وإنّ بلادها تأمل في التطبيع مع آخرين " فلم يعد هنالك صراع عربي إسرائيلي" حسب رأيها.وترى نائبة رئيس بلدية القدس أنّ الخليجيين يتفهمون ما وصفته تشويهاً لصورة إسرائيل في الإعلام الأمر الذي لا يعكس بالضرورة ما يجري على الأرض. وانتقدت فلور ناحوم الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بما في ذلك هيومن رايتس واتش "لأنها متحيزة هدفها تجريد إسرائيل اليهودية من شرعيتها " حسب تعبيرها