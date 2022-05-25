مقتل 19 طفلا في هجوم على مدرسة في تكساس

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مقتل 19 طفلا في هجوم على مدرسة في تكساس

قبل 11 دقيقة

وصف الرئيس الأميركي جو بايدن حادثة تكساس بالمجزرة، وذلك بعد أن أقدم شاب عمره 18 عاما على إطلاق النار داخل مدرسة روب الابتدائية بمدينة أوفالدي جنوب ولاية تكساس وقتل 21 شخصا، منهم 19 طفلا لا تزيد أعمارهم على 9 سنوات. ودعا بايدن الأميركيين للوقوف ضد لوبي الأسلحة في الكونغرس الأميركي.

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