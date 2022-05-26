البطاقات المصرفية هل تحل مكان المعاملات النقدية؟

قبل 42 دقيقة

أتت خطوة الأوقاف ضمن بروتوكول لتشجيع توسع المعاملات غير النقدية، ومنذ سنوات يناضل القطاع المصرفي العالمي من أجل تقليل الاعتماد على النقد، وقد تحدثت تقارير عن مساهمة فترة وباء كورونا في "تسارع" وتيرة الاستغناء عن النقد، لكن رغم هذا ما زالت هناك شريحة كبيرة من الناس غير مقتنعة بالبطاقات المصرفية كوسيلة مضمونة وسهلة للمعاملات المالية. المزيد في تقرير هبة البنّا: